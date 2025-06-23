Малыш и подросток: в Кузбассе за сутки в разных городах погибли двое детей

В Кузбассе в разных населенных пунктах утонули дети: в Междуреченске погиб четырехлетний малыш, в Яшкинском округе водолазы нашли на дне реки тело 13-летнего подростка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели юных жителей региона. Предварительно установлено, что юноша без разрешения родителей пошел купаться на реку. Вместе с друзьями-подростками он выбрал пляж, который не оборудован для отдыха. Тело обнаружили водолазы.

По данным издания, вторая трагедия произошла из-за невнимательности отца четырехлетнего малыша. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он проходит по делу о смерти из-за неосторожности как подозреваемый. Отец с сыном пришли на дикий пляж, расположенный в 50-ти метрах от дома. Ребенок зашел в воду и скрылся из виду. Понадобилась помощь водолазов. Глава города призвал жителей быть бдительными и следить за несовершеннолетними.

Специалисты также рекомендуют выбирать для купания зоны, официально предназначенные для подобного вида отдыха.

«Следствие призывает быть осторожными: даже тихая река может стать смертельной ловушкой, особенно для детей», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что в карьере под Брянском под обвалившимся песком нашли тела двух 15-летних юношей.