В карьере под Брянском под обвалившимся песком нашли тела двух 15-летних юношей

В Дятьковском районе Брянской области на склоне песчаного карьера под слоем осыпавшегося песка были найдены тела двух молодых людей, которым было по 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

По предварительным данным, молодые люди занимались рыбной ловлей и сделали подкоп на крутом склоне карьера, что привело к обрушению влажного песчаного грунта.

«В Бежицкий межрайонный следственный отдел города Брянска поступило сообщение об обнаружении под обвалившимся песком на склоне песчаного карьера, расположенного в нескольких километрах от поселка Бытошь Дятьковского района Брянской области, двоих 15-летних юношей без признаков жизни», — говорится в сообщении в Телеграм-канале ведомства.

В правоохранительных органах заявили о начале расследования по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации). На месте работают сотрудники следственных органов.

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