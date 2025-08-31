Мама двух дочерей скончалась после двух недель комы: очевидцы уверены, что медики не оказали должную помощь

Пассажирка поезда Волгоград-Москва скончалась в столичной больнице после двух недель комы. Очевидцы считают, что местные медики, проводившие осмотр в вагоне, некачественно оказали помощь пострадавшей, сообщил телеграм-канал «112».

По информации канала, Елена с дочками села в поезд в Волгограде. Женщина направлялась в Москву. По дороге ей стало плохо. Все началось с резкой боли в голове. Вскоре она упала и потеряла сознание. Пассажиры разделились на две группы. Одна хотела помочь женщине. Ее положили на сидение и передали проводнику информацию о необходимости вызова бригады скорой помощи.

По данным канала, вторая часть пассажиров переживала, что инцидент отразится на графике прибытия поезда. По приезду медиков они мешали проведению осмотра. Врачи решили, что женщина просто спит и покинули вагон.

«Поезд продолжил движение по маршруту, а Елена так и не пришла в себя до самой Москвы. Поезд встречала мама Елены, Наталья. Она буквально на руках вынесла дочь из вагона», — сообщил телеграм-канал «112».

По информации канала, у пассажирки диагностировали венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. Медики сразу предупредили, что пока не могут делать никаких прогнозов. Женщине оказали помощь слишком поздно. В столичной больнице ей сделали трепанацию черепа. Пациентка находилась в коме. Столичные медики оказали ей квалифицированную помощь. Спустя две недели она скончалась, ни разу не придя в сознание.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер.