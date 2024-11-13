Мама из Башкортостана заявила, что для получения льгот всей семье надо быть «голодранцами»

Светлана из Уфимского района высказала мнение, что получить пособия могут только маргинальные семьи. Такие люди живут по соседству с женщиной. Они рожают много детей, а пособия тратят на спиртные напитки. Нормальные семьи не могут оформить льготы.

«Нет нормальных жилищный условий, никаких финансовых накоплений на счетах, нет авто, никто не работает — а детишки рождаются ежегодно, к сожалению, ради этих льгот. И они не малые», — рассказала Светлана.

Проблема в том, что для оформления денег необходимо предоставить справку о доходах. Учитывается любой заработок, например, наличие вкладов в банках. Кроме того, требуется предоставить данные о количестве автомобилей и квадратных метров жилой недвижимости. В итоге немногие семьи могут рассчитывать на пособие.

«Чтобы получать пособия, нужно быть голодранцем по всем параметрам. А при этом мнение правительства и обычных людей складывается, что многодетные живут в шоколаде», — отметила Ирина из Уфы.

Ирина считает, что пособие получают те, кто чаще всего обманывает государство. Например, переписывает недвижимость на родственников или скрывают доходы.

Многодетная мама Зульфия получила деньги, потому что семья собрала все необходимые справки и подтвердила статус малоимущих. Женщина признается, что денег не хватает, а других благ не предоставляют. Так, Зульфии отказали в выдаче земельного участка и не предложили бесплатные лекарства.

«В месяц на троих детей я получаю в общей сложности около 35 тысяч рублей. При нынешних ценах на питание, памперсы, лекарства и др. эту сумму сложно назвать значимой для бюджета семьи», — рассказала многодетная мама Зульфия.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые выплаты для семей с детьми.