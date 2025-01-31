Мама из Кузбасса нуждается в защите от буйного соседа, которого раздражают крики ее детей

Общественники проинформировали, что жительница Кузбасса на регулярной основе получает угрозы от агрессивного соседа. В СК подтвердили информацию и рассказали о вмешательстве, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, общественники из Кузбасса в социальных сетях разместили обращение к сотрудникам правоохранительных органов. Они рассказали, что мама из Кузбасса опасается своего соседа. Конфликт начался после нападения на женщину. По предварительным данным, мужчину раздражали громкие игры детей женщины. Он ворвался в ее квартиру и начал избивать соседку. В момент нападения в квартире находились ее дети. На крики прибежали соседи.

«Вчетвером они с трудом смогли оттащить безумца от его жертвы. При этом одному из защитников тоже досталось: в результате потасовки с неадекватом он получил сотрясение мозга и сейчас находится в больнице», — сообщили общественники.

По данным общественников, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали. Суд постановил, что гражданин обязан выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. После этого мужчина начал угрожать соседке. По мнению общественников, поведение по-прежнему агрессивное. Активисты просят сотрудников правоохранительных органов разобраться в ситуации. В СК подтвердили, что после выплаты штрафа начались угрозы. В ведомстве сообщили о начале процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе разыскивают третьего участника избиения человека в Белове.