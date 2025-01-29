В Кузбассе разыскивают третьего участника избиения человека в Белове

Пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу проинформировала, что в регионе разыскивают третьего участника избиения человека в Белове и устанавливают место нахождения сигнального пистолета, из которого был произведен выстрел, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что в драке принимали участие еще двое человек. Их удалось оперативно задержать благодаря записи с регистратора, установленного на одном из мимо проезжающих автомобилей. Вследствие нападения пострадал 22-летний местный житель. Один из нападавших произвел выстрел в жертву.

В ведомстве уточнили, что причина конфликта установлена. Ссора произошла на бытовой почве. На молодого человека напал 25-летний работник добывающего предприятия и 18-летний студент.

«Предварительно установлено, что между молодыми людьми возник бытовой конфликт, в ходе которого нарушители нанесли пострадавшему удары, а один из них произвел выстрел из сигнального пистолета», — говорится в сообщении.

Сибдепо обратил внимание, что пользователи соцсетей активно комментируют инцидент, происшедший 27 января. По их мнению, нападавшие — это местные жители, которые неоднократно избивали горожан с целью вымогательства денег. Кроме того, задержанные причастны к распространению запрещенных препаратов. Сотрудники правоохранительных органов официально опровергли все предположения горожан. В отношении задержанных составлены протоколы по факту мелкого хулиганства.

Ранее сообщалось, что дочь скрипача Дюранда попала в больницу после избиения в московской музыкальной школе.