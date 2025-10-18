«Мама, я живой»: украинский пленный рассказал об отношении военнослужащих РФ

Пленный военный ВСУ Александр Рябенко рассказал о дружелюбном отношении со стороны российских военнослужащих, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации издания, военнослужащий Украины оказался в зоне СВО вследствие насильственной мобилизации в его городе. Медицинская проверка длилась непродолжительный период времени. Вскоре его без получения необходимых навыков отправили в зону спецоперации для выполнения боевых задач. В плен бойца взяли военнослужащие группировки войск «Север».

Боец в видеообращении обратился к маме. Он рассказал о хорошем отношении со стороны российских военнослужащих. Гражданин Украины отметил, что в СМИ его страны рассказывают об ужасном отношении к пленным ВСУ. Александр Рябенко опроверг данную информацию. Он рекомендовал украинским военным при возможности сдаваться в плен и не верить дезинформации. По его словам, отношение к пленным дружелюбное.

«Мама, я живой, нахожусь в плену русском. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята», — рассказал украинский военный.

Александр Рябенко рассказал, что в плен сдался без оказания сопротивления.

