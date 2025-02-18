Мама «мальчика из чемодана» нанесла ребенку не менее 36 ударов ножом после его смерти

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров в зале суда 18 февраля зачитал обвинительное заключение по делу о расправе над девятилетним ребенком, сообщил properm.ru.

По данным издания, на заседании присутствовали потерпевшие — отец и свекровь Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве сына. После происшедшей трагедии родственники прекратили общение.

«Дочка все-таки, что теперь, отказаться от нее теперь», — сказал отец Шатовой журналистам.

Мать бывшего мужа обвиняемой Любовь Шатова в зале суда рассказала, что с невесткой изначально у нее сложились хорошие отношения. С погибшим внуком она в последний раз встречалась 28 июня. По телефону они созванивались 5 июля. Предполагалось, что 11 июля женщина заберет ребенка погостить у себя дома.

«Об убийстве Любовь узнала в день трагедии, ей позвонил неизвестный и сказал, что пропала Ирина и внук. <...> Она сразу приехала в город с дачи, а уже дома узнала, что приезжала полиция. <...> Потом силовики показали ей фото Ирины с чемоданом с камер наблюдения и женщина узнала бывшую невестку. Полиция сообщила о смерти внука ее младшему сыну Любови Николаю», — сообщил properm.ru.

Журналист Properm.ru находился в зале суда. По его данным, прокурор края выступил с речью. Он рассказал, что мама ребенка сначала задушила его зарядкой от смартфона. Уже убитому сыну она нанесла не менее 36 ударов ножом. Женщина признала вину. Она не выступала против присутствия СМИ на судебном заседании.

До 28 апреля обвиняемая будет находиться в СИЗО в рамках назначенной судом меры пресечения. Государственный обвинитель просила оставить Шатову под стражей на полгода, но пока ей продлили арест на три месяца. Предполагается, что на убийство женщина решилась из-за образовавшихся долгов перед клиентами по инвестиционному бизнесу.

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