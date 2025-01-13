Чемодан со скелетом обнаружили у дороги двое жителей Таиланда
Фото: [pxhere.com]
11 января в Таиланде двое строителей обнаружили страшную находку у дороги в провинции Чонбури – чемодан с человеческим скелетом.
Об этом сообщает The Thaiger.
Мужчины возвращались с работы, но внезапно у их автомобиля пробило покрышку. Один из них начал менять шину и увидел в канаве чемодан. Он позвал приятеля, и они вместе его открыли.
Внутри лежал человеческий скелет, футболка с логотипом бейсбольной команды, нижнее белье и полотенце.
Рабочие вызвали полицию.
В ходе осмотра сотрудники правоохранительных органов предположили, что останкам около трех месяцев.
Ни крови, ни каких-либо повреждений обнаружено не было.
Позднее еще один рабочий, которые ремонтировал дорогу недалеко от места находки, сообщил, что видел чемодан еще 8 января.
Когда же увидел публикацию о страшной находке в СМИ, обратился в полицию.
Останки передали судмедэкспертам, который предстоит выяснить, кому они принадлежали.
Ранее сообщалось о том, что на шоссе в Мексике обнаружили пять обезглавленных трупов и мешок с отрезанными головами.