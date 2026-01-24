Мама погибшего военнослужащего РФ стала жертвой мошенников: аферисты присвоили свыше 7 млн руб.

В Министерстве внутренних дел Республики Башкортостан проинформировали, что жертвой мошенников стала мама погибшего военнослужащего РФ. Общий ущерб превысил 7 млн 400 тыс. руб. Информация размещена на официальном портале ведомства.

Мама погибшего бойца рассказала, что общалась с юристом воинской части сына. Она оформляла документы на выплаты . Ориентировочно через три недели с ней связался мошенник, который представился сотрудником военного ведомства. Он сообщил, что военнослужащего посмертно наградили Орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Мошенник ввел женщину в заблуждение, сообщив, что семье положена единовременная выплата. Он предложил помощь в оформлении документов. Матери требовалось передать паспортные данные. Женщина не заподозрила обмана и не отказалась от помощи.

«Далее ей стали поступать звонки от якобы „сотрудников безопасности банка“, „следователя по особо важным делам по г. Москве“, „специалиста департамента Центрального Банка“. Злоумышленники сообщили, что от ее имени пытаются оформить кредит», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве рассказали, что заявительница следовала инструкциям мошенников: установила приложение для перевода средств, забрала в банке наличные, предварительно получив инструкцию о правилах общения с сотрудниками финансовой организации. Деньги передала на указанный мошенниками счет.

По данным ведомства, юрист воинской части предупреждал женщину о возможных мошеннических действиях и призывал быть осторожной.

