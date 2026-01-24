Сургутянка, прилетевшая за 3 млн руб.: 18-летняя девушка стала фигуранткой дела о похищении подростка в Красноярске

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка задержана 18-летняя жительница Сургута , сообщил телеграм-канал СК РФ.

По версии следствия, в среду, 21 января, задержанная прилетела в Красноярск. Она действовала не самостоятельно. Сообща с мошенниками, проникла в дом, где проживает подросток. Злоумышленники взломали сейфы и похитили денежные средства в размере 3 млн руб. Часть денег девушка оставила себе.

«После этого девушка и подросток направились в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний», — отметили в ведомстве.

Девушка была задержана, и в настоящее время компетентные органы решают вопрос о выборе для нее конкретной меры пресечения. Параллельно проводятся все требуемые процессуальные действия, включая следственные мероприятия и оперативно-розыскную работу. Их основная цель — выявить и установить личности других возможных соучастников, которые могли быть причастны к совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

По информации СМИ, подросток, который был найден на квартире с девушкой, — это сын местного бизнесмена Андрея Капли. Он известен как успешный игрок на рынке специальной техники.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Красноярске в один день с сыном бизнесмена 14-летняя девочка нашлась.