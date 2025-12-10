«Мама сказала, что там заживо сгорел человек»: сотрудники МЧС эвакуировали из пылающего дома 11 жильцов

Во вторник, 9 декабря, в Кемерово горел многоэтажный дом: густой черный дым валил из окна квартиры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации регионального МЧС, 33 человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Помощь понадобилась 11 жильцам, из которых двое не достигли совершеннолетнего возраста. Спасатели оперативно занимались эвакуацией населения: использовали по лестничным маршам спасательные устройства типа «капюшон».

По информации издания, инцидент стал поводом для активных обсуждений в Сети.

«Мне мама сказала, что там заживо сгорел человек», — написала одна из пользовательниц.

Сибдепо выяснил, что информация в соцсетях соответствует действительности. Специалисты обнаружили тело 53-летнего мужчины. Спасатели разбираются, что могло стать причиной пожара. На данный момент предварительные версии отсутствуют. Доследственную проверку проводят также сотрудники правоохранительных органов. В одной из квартир дома огонь затронул около 18 кв. м. Вещи и мебель, расположенные в комнате, сгорели полностью.

