«Вой сирен озарил вечернее небо». Что произошло в Шерегеше рядом с больницей — спасатели говорят о системной халатности

Пользователи соцсетей поделились информацией о пожаре, который вечером 9 декабря произошел на территории поселка Шерегеш: загорелась частная баня, расположенная вблизи местной больницы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«В Шерегеше пожар, воют сирены», — написано в сообщении источника.

По данным пользователей, в поселке раздался вой сирен. В пресс-службе МЧС Кузбасса проинформировали, что здание бани пострадало сильно. По прибытию специалисты зафиксировали горение внутри помещений. Обрешетка крыши была сделана из дерева. Она сгорела полностью. Стены внутри и снаружи также обгорели. Общая площадь возгорания составила около 30 кв. м. В Сети появилось большое количество фото инцидента: вечернее небо озарено ярким пламенем.

Специалисты назвали Сибдепо предварительную версию происшедшего: нарушение правил эксплуатации печи. Сотрудники ведомств завершили необходимые мероприятия, проводимые на месте возгорания. Никто из жителей не пострадал. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать правила топки печей. Нарушение становится одной из причин пожаров в Кузбассе.

