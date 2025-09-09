Мама стрелявшего в ребенка восьмиклассника знала о наличии пистолета в доме

Кемеровский районный суд на официальном сайте поделился подробностями дела, фигурантом которого выступает восьмиклассник. Подросток сделал шесть выстрелов в своего сверстника из пневматического оружия во время игры в московские прятки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Издание изучило детали дела.

По информации издания, восьмиклассник приобрел пневматический неработающий пистолет за 400 руб. у своего знакомого. Подросток нашел способ, как починить его. Мама обращала внимание, что у сына появился пистолет. Мальчик заверил, что пистолет не работает и выполняет больше функцию игрушки.

По данным издания, в день, когда подросток пришел играть в московские прятки, он взял с собой пистолет. Ребята играли на территории местного кузбасского дома культуры, где много локаций. Подросток предупредил, что, получив статус «голи», будет стрелять. Ребята были уверены, что он шутит. Никто не придал значения словам.

По информации издания, восьмиклассник стрелял в ребят. Одному из пострадавших он сделал несколько выстрелов — не менее шести пуль попало в голову, спину и ноги. На допросе подросток не смог объяснить, зачем брал с собой пистолет. Сказал, что хотел показать ребятам.

«Суд признал молодого человека виновным в совершенном преступлении. В качестве наказания ему назначили один год лишения свободы. Однако, учитывая все обстоятельства, суд решил не отправлять его за решетку. На основании статьи 73 Уголовного кодекса, этот приговор признали условным», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

