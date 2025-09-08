Завхоз из детского сада получила условный срок за гибель ребенка

В Екатеринбурге ограничили свободу заведующей хозяйством из ДДУ: 2,5 года условно и 2,5 года испытательного срока, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, в суде рассмотрели материалы дела, которое возбудили зимой 2023 года после гибели ребенка. В полу детского комплекса на территории детского сада образовалась дырка, на которую сотрудники не обратили внимание. В отверстии застряла воспитанница учреждения. Девочка не смогла освободиться самостоятельно. Она получила травмы. Ребенка госпитализировали, но в больнице пациентка умерла. В ходе расследования было установлено, что в польном покрытии отсутствовал один брус.

По данным издания, по решению суда завхоз больше не имеет права занимать эту должность в любом дошкольном и школьном учреждении. Установлено, что завхоз своевременно не проверила состояние игрового оборудования. Суд над бывшей воспитательницей погибшей девочки уже прошел. Женщина ограничена в свободе на два года. Такой же срок установлен на запрет на работу с несовершеннолетними.

