«Мама выдержит любую правду»: что врач Махова советует родителям после скандала в детсаду «Елочка»

По информации издания, история всколыхнула Ямал. Воспитательницу детсада «Елочка» приговорили к трем годам колонии. Сейчас родители пострадавших детей добиваются компенсаций. Две семьи уже получили по полмиллиона рублей — ₽200 тыс. взыскали с учреждения и ₽300 тыс. с самой сотрудницы. Однако суд апелляционной инстанции решил, что связь между заболеванием одного из детей и действиями женщины не доказана.

Подобные инциденты не могут не вызывать у родителей тревогу. Размышляя о том, как с ней справиться, Махова признает: после подобных историй легко погрузиться в постоянный страх. Но, по ее мнению, держать под контролем каждого взрослого, который встретится на пути ребенка, невозможно. Реальнее другое — выстроить с детьми доверие и научить их говорить о своих чувствах.

И еще одна вещь, которой Ксения Махова учит своих дочерей: взрослый не всегда прав только потому, что он взрослый. Ребенок вправе прямо сказать, что ему страшно или больно. Он может попросить взрослого не трогать его и пообещать, что обо всем расскажет маме. Это не каприз и не грубость, а естественная реакция на нарушение личных границ.

Как бы ни завершилось дело, вывод Маховой остается простым: задача родителей — объяснить детям, что такие слова допустимы и что их всегда выслушают. Когда ребенок знает, что его не отругают и не обесценят его переживания, он перестает бояться говорить о том, что с ним происходит. И тогда даже в сложной ситуации он сможет вовремя обратиться за помощью.

Ранее сообщалось, что мать-воспитатель отказалась госпитализировать дочь после удара головой.