Команды из Подмосковья примут участие в «Битве роботов»

С 6 по 10 октября в рамках форума «Цифровые решения» будут проходить четыре отборочных этапа «Битвы роботов», их участниками станут 10 команд из Московской области. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, МИКСЕР (Одинцовский г.о, д. Ляхово), Istok.Robotics (г.о. Фрязино), БЕЗ ТЗ, НО С ДУШОЙ (г.о. Балашиха), Мельники (г.о. Королев), Феникс (Раменский м.о.) будут принимать участие в состязаниях в категории до 110 кг. Кроме того, две команды из Фрязино 2ФМ2 и 2ФМ, а также Роботяги из Долгопрудного г.о., Русский стиль (г.о. Краснознаменск) и Ремонт Свистков kids (Одинцовский г.о., д. Раздоры) представят себя в битве мини-роботов до 1,5 кг.

В общей сложности участниками отборочного этапа станут 144 команды из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса. Трансляция чемпионата будет доступна в день соревнования по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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