Диетолог назвала норму для мандаринов, после чего организм начнет разрушаться

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, что оптимальная порция мандаринов в сутки составляет 200–250 г. По ее словам, такая норма позволяет получить максимум пользы от сезонного фрукта, не перегружая организм, пишет РИА Новости .

Диетолог отметила, что 100 г мандаринов обеспечивают около 40% рекомендованной суточной нормы витамина С. Фрукт также содержит витамины группы В, каротиноиды, минеральные вещества, пищевые волокна, органические кислоты и биофлавоноиды. Эти компоненты положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы: витамин С поддерживает прочность сосудистой стенки, а пищевые волокна участвуют в регуляции липидного обмена.

Стародубова подчеркнула, что мандарины имеют низкую калорийность — около 38 ккал на 100 г, что делает их подходящим продуктом для сбалансированного рациона в зимний период.

