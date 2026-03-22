Маникюр выдал Симоньян в монастыре: главный редактор RT поделилась планами на будущее после борьбы с онкологией

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести» выразила надежду, что сможет уйти в монастырь. Фрагмент этой части беседы она опубликовала в своем телеграм-канале в воскресенье, 22 марта.

Из видео стало понятно, что близкая подруга ведущего Корчевникова встретила в Георгиевском монастыре, расположенном недалеко от Сириуса в Сочи, Маргариту Симоньян. Она узнала медиаменеджера из-за дизайна маникюра. Маргарита пришла к священнослужителю в медицинской маске, лицо было практически не видно. Однако вечером подруга ведущего видела Симоньян в политическом шоу и обратила внимание на ее маникюр.

Подруга поделилась услышанным разговором. По ее словам, Симоньян просила предоставить ей возможность выполнять самую грязную работу, помогать монастырю. Маргарита Симоньян подтвердила слова ведущего. Она рассказала, что в тот период началось СВО. Она хотела через веру поддержать военнослужащих.

«Я думаю, если Господь мне даст и я переживу эту свою онкологию, успею вырастить своих детей, я знаю, что меня ждет монастырь. Я это просто знаю про себя — уйду в монастырь, безусловно», — отметила в интервью Маргарита Симоньян.

Ранее Симоньян рассказала, что рак груди развился у нее при нулевой генетической предрасположенности за девять месяцев на фоне стресса и переживаний.