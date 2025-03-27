Мануальный терапевт опроверг мнение о пользе лимфатического массажа в похудении

Хабаровский мануальный терапевт Павел Афанасьев рассказал об эффективности лимфатического массажа и развеял некоторые мифы относительно снятия отечности и похудения при помощи массажа, сообщил transsibinfo.com.

Эксперт высказал мнение, что многие россияне воспринимают лимфатический массаж как способ похудения и придания телу рельефности.

«Хотя есть хорошие исследования и данные относительно пользы лимфатического массажа при лечении заболеваний, их меньше, когда речь идет об использовании его в целях поддержания здоровья», — рассказал эксперт Афанасьев.

Эксперт пояснил, что происходит с телом во время процедуры. Лимфатическая жидкость перемещается к лимфатическим узлам, где она реабсорбируется. Отечность появляется из-за того, что скопившаяся жидкость по лимфатической системе циркулирует к сердцу. В случае возникновения проблем лимфа собирается в пораженной части тела и провоцирует отек.

«Посты в социальных сетях о лимфатическом массаже заставляют людей думать, что любой, кто страдает от вздутия живота или отечности, нуждается в лимфатическом массаже, чтобы это исправить. Это не так», — уверен терапевт.

Врач рекомендует при появлении отечности обращаться к специалистам. В Сети появляются фотографии, сделанные до и после курса массажа. На некоторых из них можно наблюдать положительные изменения. Например, уходит отечность, а кожа становится более гладкой. Павел Афанасьев пояснил, что любой массаж обладает расслабляющим свойством. Изменения носят временный характер и могут быть не связаны с детоксикацией и потерей веса. Лимфатический массаж применяется для лечения хронического заболевания — лимфедемы.

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