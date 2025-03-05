Не только спорт и ПП: психолог раскрыла секреты эффективного похудения к лету

Многие мечтают похудеть к лету, которое уже не за горами, однако на снижение веса влияют не только физические нагрузки и здоровое питание, но и психологическая составляющая. О том, как помочь себе сбросить лишний вес, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, многие люди говорят, что понимают основы, которые необходимы для похудения, однако это не так.

«Они говорят «Это все понятно», — и ничего не делают из того, что понятно, а потом удивляются, что советы не работают. Поэтому, если начинать с азов, то необходимо достаточное количество кислорода в организме. Для этого нужны дыхательные гимнастики», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, без качественного жира не происходит усвоение этого кислорода.

«Нужно много клетчатки, белка и достаточно мало углеводов. Особенно быстрых углеводов, которые мало того, что портят фигуру, они портят еще и психику, а также всю нейрофизиологию. Они закисляют организм и не позволяют клеткам дышать», — подчеркнула Метальникова.

Не менее важно хорошо спать, а также проветривать помещение перед сном, продолжила эксперт.

«Сон крайне важен для хорошего самочувствия и хорошей фигуры. Если хочется сладенького, сначала стоит проверить, нет ли на самом деле жажды или желания спать. Потом необходимо проверить, не хочется ли подышать свежим воздухом. Все это в любом порядке», — продолжила психолог.

Также необходимо есть правильную еду, которая насыщает организм энергией надолго, а не краткосрочно, как сахар.

«Если эти вопросы решены, можно переходить к правильному общению, так как оно дает сладкий вкус жизни. Это теплая, искренняя, дружелюбная атмосфера, когда человек не завидует соседу, не ссорится по пустякам, не ревнует близких, не ругается, чтобы добыть энергию, а искренне, честно и тепло общается, от сердца к сердцу, на хорошие темы», — отметила Метальникова.

Это, по словам психолога, дает ни с чем не сравнимое удовольствие и полностью решает потребность в быстрых углеводах и сладостях.

«Могут влиять тревога и страх, которые обостряются весной. Здесь на помощь придут знания о микробиоме и психобиотиках. Наша микрофлора — это 80% иммунитета и 99% нашего самочувствия и самоощущения. Поэтому не следует губить свои бактерии, нужно их любить и кормить полезными веществами. Например, дышать маслом лаванды, хорошо спать, делать гимнастику, общий массаж. Это хорошо расслабляет и укрепляет нервную систему, снимает тревоги и страхи», — посоветовала эксперт.

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