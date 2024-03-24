Marianne: Макрон усилил охрану из-за страха перед РФ

Журнал Marianne со ссылкой на источники сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон усилил собственную охрану в связи с опасениями, что Россия будет стремиться ликвидировать его.

Летом 2023 года президент Франции передвигался исключительно в сопровождении двух охранников. Крепкие и накаченные мужчины привлекали к себе внимание. Теперь же все службы, которые занимаются обеспечением охраны, переведены в усиленный режим. Автомобильный президентский коттедж дополнительно сопровождают мотоциклисты. С особенной тщательностью подходят к вопросам безопасности французского лидера на фоне предстоящей поездки Макрона на Украину.

«Макрон совершенно боится россиян. Однажды утром он пришел к спецслужбам и попросил в одночасье создать специальную группу по борьбе с российским вмешательством. Коллегам приходится проводить одну встречу в день, это их не очень радует», — заявил журналу сотрудник МВД.

Во время протестов «Желтых жилетов» супруга Макрона была обеспокоена происходящими событиями. Теперь ее состояние не улучшилось. Она переживает за жизнь супруга и свою безопасность. Такими данными обладают источники журнала.

Автор материала сомневается, что опасения Макрона могут оправдаться. Совсем недавно он публично поделился опасениями, что РФ может замышлять что-то против президента Франции. Этим он себя обезопасил.

О создании буферных зон на Украине ранее рассказал экс-разведчик США Риттер.