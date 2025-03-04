Мария Кожевникова поделилась, как в детстве спасла девочку от набросившейся дворняги

Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова высказала мнение, что меры по отношению к бродячим собакам необходимо ужесточить, сообщило интернет-издание «Абзац».

Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова поделилась воспоминанием из детства, связанным с нападением бездомных собак. Она рассказала, что была вынуждена спасать девочку от дворовой собаки. Животное выбежало из-за угла и напало на ребенка. Потом актриса поехала в больницу. Она считает, что проблемы были бы намного масштабнее, если бы собака была бойцовской породы.

Актриса убеждена, что необходимо обеспечивать безопасность детей. Она считает, что в России должна функционировать специализированная комиссия. Именно ее представители должны быть наделены правом решать, как поступить с собакой после отлова. По мнению Кожевниковой, эти люди должны разбираться в зоопсихологии.

Издание напомнило, что в 17 регионах РФ приняли закон о легализации эвтаназии бездомных животных. Актриса согласна, что решать проблему с бездомными или агрессивными животными необходимо решительно.

«Проблему нельзя решить так, чтобы всем угодить. Нет волшебной палочки, благодаря которой дикие псы станут добрыми. Я всегда на стороне детей, в первую очередь – безопасность», — в беседе с «Абзацем» рассказала Мария Кожевникова.

Актриса считает, что беда может случиться с близким человеком. Когда такое происходит, то мнение могут поменять даже противники отлова собак.

Ранее сообщалось, что хозяина покусавших ребенка в Сочи собак отпустили под подписку о невыезде.