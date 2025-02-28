Хозяина покусавших ребенка в Сочи собак отпустили под подписку о невыезде

С владельца собак, которые искалечили в Сочи ребенка, взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление представителя правоохранительных органов. Ранее уже сообщалось, что в одном из садоводств Адлерского района две хаски напали на девятилетнего мальчика и разодрали ему лицо. Ребенка пришлось срочно отправлять бортом санавиации в Краснодар. Собак после этого усыпили, а их владельцу предъявили обвинение. Его считают виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После допроса его отпустили.

«Избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении», — указали журналистам.

Ранее глава Российской кинологической федерации Голубев дал совет, как избежать нападения собак. По его словам, очень важно сохранять спокойствие: не показывать страх, не кричать и тем более не пытаться убежать.