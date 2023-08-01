Мария Захарова: Польша намерена забрать западные территории Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что МИД Украины вызвал посла Польши с целью заявления о недопущении критики в адрес Киева со стороны министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача. Мария Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой, пишет агентство « РИА Новости ».

«На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не всё ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова провела такую аллегорию. Волк выбирает овцу, чтобы приготовить из нее вкусный ужин. Но преподносит овце это так, будто ей повезло стать избранной и уникальной. Овца рассчитывает, что будет ужинать совместно с волком, но на самом деле и является трапезой. Официальный представитель МИД РФ отметила, что так происходит и между Польшей и Украиной.

«И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих», - отметила Мария Захарова

В Киеве понимают, что Варшава имеет определенные планы по разделению их территорий. Именно поэтому Польша настолько оказывает поддержку. Мария Захарова предполагает, что на Украине все-таки начинают что-то осознавать.

Министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач отметил, что Варшава на протяжении многих лет оказывает большую поддержку Украине, но остается недооцененной и не получает достойной ответной реакции от Киева.