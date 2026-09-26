Маркетплейсы обяжут принимать претензии в приложении: что изменит 289-ФЗ с 1 октября?

С 1 октября 2026 года начнет действовать Федеральный закон № 289-ФЗ, который изменит правила работы платформенной экономики. Под его влияние попадут десятки миллионов пользователей, регулярно заказывающих товары на маркетплейсах, вызывающих такси через приложения или оформляющих доставку продуктов.

Главное новшество — другой подход к защите прав потребителей. При обнаружении брака или некачественной услуги покупателю больше не придется самостоятельно искать реквизиты продавца или исполнителя. Крупные цифровые посредники должны будут встроить в свои сервисы специальный инструмент для приема претензий. Через приложение можно будет за несколько нажатий подать заявку на возврат денег, замену товара или перерасчет стоимости.

Одновременно появится регламентированный порядок урегулирования споров между покупателями, продавцами и операторами агрегаторов. Обращения будут рассматривать по четким алгоритмам, заложенным в функциональность платформы. Такой механизм призван сократить сроки рассмотрения претензий и сделать процесс прозрачным для обычного потребителя — без долгой переписки и судов.

При этом законодатели обозначили границы действия закона: он не охватывает весь рунет. Повышенные требования затронут только крупных цифровых посредников, соответствующих критериям из документа, — прежде всего ведущие маркетплейсы и агрегаторы услуг. Небольшие интернет-магазины и корпоративные сайты-визитки под 289-ФЗ не подпадают.