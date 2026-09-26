Маркетплейсы обяжут принимать претензии в приложении: что изменит 289-ФЗ с 1 октября?

С 1 октября маркетплейсы обяжут принимать претензии в приложении

Общество

С 1 октября 2026 года начнет действовать Федеральный закон № 289-ФЗ, который изменит правила работы платформенной экономики. Под его влияние попадут десятки миллионов пользователей, регулярно заказывающих товары на маркетплейсах, вызывающих такси через приложения или оформляющих доставку продуктов.

Главное новшество — другой подход к защите прав потребителей. При обнаружении брака или некачественной услуги покупателю больше не придется самостоятельно искать реквизиты продавца или исполнителя. Крупные цифровые посредники должны будут встроить в свои сервисы специальный инструмент для приема претензий. Через приложение можно будет за несколько нажатий подать заявку на возврат денег, замену товара или перерасчет стоимости.

Одновременно появится регламентированный порядок урегулирования споров между покупателями, продавцами и операторами агрегаторов. Обращения будут рассматривать по четким алгоритмам, заложенным в функциональность платформы. Такой механизм призван сократить сроки рассмотрения претензий и сделать процесс прозрачным для обычного потребителя — без долгой переписки и судов.

При этом законодатели обозначили границы действия закона: он не охватывает весь рунет. Повышенные требования затронут только крупных цифровых посредников, соответствующих критериям из документа, — прежде всего ведущие маркетплейсы и агрегаторы услуг. Небольшие интернет-магазины и корпоративные сайты-визитки под 289-ФЗ не подпадают.

Читайте также

Li Auto резко снизил цены в России: скидка на роскошный кроссовер выросла на полмиллиона

Конфликты из-за курения на балконе: эксперт назвал способы решения споров

Конфликты из-за курения на балконе: эксперт назвал способы решения споров

В «Мире квартир» рассказали, сколько стоит снять комнату в Подмосковье

В «Мире квартир» рассказали, сколько стоит снять комнату в Подмосковье

«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

Новый год за 5 тысяч: россиянам назвали города с доступными отелями

Медвежий переполох в Хакасии: за ночь камеры насчитали сразу десять зверей

Боксер Денис Лебедев посетил Центр общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье

Боксер Денис Лебедев посетил Центр общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье

Джакарта открывает двери. Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении виз

Джакарта открывает двери. Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении виз

Движение МЦД-2 и МЦД-4 временно ограничили на нескольких участках

Движение МЦД-2 и МЦД-4 временно ограничили на нескольких участках

Восемь добавок попали под подозрение: ученые изучили влияние на давление

Сын Рамзана Кадырова дебютировал на выборах в Госдуму с голосом и лезгинкой

Сын Рамзана Кадырова дебютировал на выборах в Госдуму с голосом и лезгинкой

Герой ДНР Соснин проголосовал одним из первых в Люберцах

Герой ДНР Соснин проголосовал одним из первых в Люберцах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное