«Маркетплейсы встанут»: на предприятии по изготовлению коробок провели экскурсию

В Пермской области на предприятии по изготовлению картона для региональных и федеральных журналистов провели производственную экскурсию, сообщил mkset.ru.

По информации издания, на предприятии производят тарный картон и гофроупаковку. Во время экскурсии журналистам показали все этапы работы — от заготовки и переработки сырья до выпуска готовой продукции. Директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев во время экскурсии по предприятию отметил, что клиенты — это маркетплейсы и различные предприятия. Коробки доставляют не только по России, но и за границу.

«Мы системообразующее предприятие. Остановимся — коробки нет, маркетплейсы встанут, заводы закроются. Без коробки промышленности жить невозможно», — шутит директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев во время экскурсии по предприятию.

По данным издания, на предприятии используют методы, которые не воздействуют на окружающую среду. Компания постоянно развивается. Сейчас сотрудники активно применяют искусственный интеллект. Внутри предприятия создана цифровая инфраструктура с доступом к ИИ через корпоративного телеграм-бота. Продукция предприятия оптимизирована: сотрудники постоянно ищут способы ее усовершенствования, например, уменьшить вес готовой коробки или перенести логотип на другое место.

В России в разных регионах работает большое количество предприятий, которые изготавливают целлюлозно-бумажную продукцию: «Соликамскбумпром», «Троицкая бумажная фабрика», «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» , «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» и другие.

Ранее сообщалось, что более 70 работников экоцентров прошли обучение в акселерационной программе от Российского экологического оператора.