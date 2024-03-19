Генштаб Польши: потерявший связь с авиабазой американский БПЛА аварийно приземлился

Генеральное командование Вооруженных сил Польши информирует , что в районе Мирославца (северо-восточная часть республики) беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с авиабазой. Через 23 часа боевой БПЛА аварийно приземлился в районе необитаемой местности.

Беспилотный летательный аппарат не был заряжен боевыми снарядами. Объект совершал тренировку на аэродроме Мирославец. Подобное мероприятие проходит ежеквартально. В этот раз прибор потерял связь. Польские военные прогнозировали, что БПЛА совершит аварийную посадку. Все экстренные службы перевели в боевую готовность для оперативного устранения последствий падения одиннадцатиметрового летательного аппарата.

В эфире радиостанции RMF FM сообщили об оцеплении территории вблизи аэродрома. Полицейские дежурили вблизи военного объекта. Движение на автомобильной дороге остановили. После Генеральное командование Польши сообщило, что MQ9 Reaper аварийно приземлился. Военная полиция расследует причины инцидента.

MQ-9 Reaper преимущественно используют военные США и Великобритании. БПЛА может наносить удары и собирать разведывательные данные.

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