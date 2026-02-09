Маршрут свободы: история пса, который сбежал и добрался до столицы на электричке «Дмитров-Москва»

Вечером 8 февраля пассажирам пригородной электрички Дмитров — Москва довелось стать свидетелями нестандартной ситуации, сообщил REGIONS. На перроне станции Дмитров появилась крупная собака, внешне напоминающая овчарку. Дождавшись подходящего момента, самостоятельно вошла в вагон. Рядом с животным не было сопровождающего человека.

Как сообщает местный телеграм-канал, пес вел себя совершенно спокойно. Он неторопливо прошел вдоль состава, осмотрел несколько вагонов, после чего выбрал пятый и устроился прямо на полу. Пассажиры отнеслись к неожиданному попутчику с симпатией и долей юмора: никто не попытался его выгнать, отметив его примерное поведение. Электричка прибыла на Савеловский вокзал в 20:11, где собака покинула поезд вместе со всеми.

Вскоре появились новые подробности. Выяснилось, что до этого животное содержалось на частной территории в Дмитрове, где его держали на привязи. В определенный момент пес сорвался с цепи и убежал. Очевидцы из района Пушкинской улицы сообщили, что видели его возле дома № 96.

После того как собака оказалась в Москве, активисты и неравнодушные люди выразили серьезную обеспокоенность ее судьбой. Шансы на то, что хозяева смогут ее найти в большом городе, оцениваются как крайне низкие. Многие предположили, что побег мог быть попыткой животного спастись от жестокого обращения и плохих условий содержания.

«Если вы встретили безнадзорную собаку в общественном транспорте, главное — не паниковать и не пытаться силой выгнать ее. Такое поведение может вызвать страх или агрессию. Лучше спокойно подойти, если животное дружелюбно, и постараться определить, есть ли у него ошейник с контактами. Если нет — сфотографируйте пса, запомните приметы и сразу сообщите волонтерам или сотрудникам транспорта. Ни в коем случае не оставляйте собаку одну на конечной станции — она может испугаться и убежать еще дальше. В идеале — передать ее в руки специалистам, которые проверят чип и начнут поиск владельцев», — посоветовала зоопсихолог Инна Власова.

Ранее сообщалось, что экологичные кормушки из корок апельсинов школьники развесили в Коломне.