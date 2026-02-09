Зимнее меню от юных экологов: в Коломне птиц школьники кормят по науке из корок апельсина

Учащиеся экологического кружка гимназии № 9 в Коломне реализовали нестандартный проект по поддержке пернатых в холодный период, сообщил REGIONS.

Вместо традиционных деревянных домиков школьники изготовили и разместили в городских зелёных зонах оригинальные кормушки из апельсиновых корок, а также разработали специальный сбалансированный рацион для птиц.

Подход школьников носил исследовательский характер. Они не просто повесили кормушки, а предварительно изучили гастрономические предпочтения разных видов птиц, а также проанализировали пользу и потенциальный вред различных продуктов. На основе собранных данных совместно с педагогом был составлен список рекомендуемых угощений, включающий, например, нежареные семечки подсолнечника и несоленое сало.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. кормушек повесили в Подмосковье в рамках акции «Покорми птиц».