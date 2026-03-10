Эксперты назвали причину резкой смены погоды, сообщил nashgorod.ru. Климатолог Наталья Пригоровская указала на изменение атмосферной циркуляции, а метеоролог Лидия Кашина обратил внимание на приток теплого воздуха. Эксперты пояснили, к чему россиянам готовиться в марте.

По информации издания, погода в Тюмени переменчивая. Например, во вторник, 10 марта, синоптики прогнозируют до минус 14 градусов. Ночь на 11 марта ожидается еще более холодная. Ближе к концу рабочей недели градусник уже не должен показывать минусовые температуры. Аналогично ситуация развивается и во многих других регионах РФ.

Климатолог Пригоровская пояснила, что причина резких изменений — атмосферная циркуляция. По данным эксперта, серия атлантических циклонов приносит более теплый и влажный воздух.

«После устойчивого антициклона, который держал морозы, в регион начинает поступать теплый воздух с запада. В марте такие погодные качели происходят довольно часто», — поясняет специалист в беседе с «Нашим городом».

Метеоролог Лидия Кашина отметила, что в весенний период солнце уже сильнее прогревает землю. Как следствие, небольшой приток теплого воздуха быстро приводит к оттепели. Эксперты отметили, что март — месяц, когда ожидать стабильности в плане погодных условий не стоит. Оттепель приводит к лужам, которые в мороз замерзают. Кроме того, образуются сосульки.

Ранее сообщалось, что Подмосковье попало в зону погодного разлома — в одном регионе два разных сезона одновременно.