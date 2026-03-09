«Своеобразный случай»: Подмосковье попало в зону погодного разлома — в одном регионе два разных сезона одновременно

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в своем телеграм-канале прокомментировал необычную погодную ситуацию, сложившуюся в Московской области. По словам синоптика, даже в дневные часы контраст температур между западными и восточными районами региона оставался впечатляющим.

По данным эксперта, в полдень в Можайске столбики термометров поднялись до плюс 5,1 градуса — по-настоящему весенний показатель. В то же время в Черустях, расположенных на востоке Московской области, сохранялась зимняя стужа: там зафиксировали минус 10,8 градуса. Таким образом, разница достигла 16 градусов.

«Разница в 16 градусов сохранялась между востоком и западом Московской области и в полдень», — отметил эксперт.

Синоптик Шувалов назвал этот случай довольно своеобразным, хотя и не уникальным. По его мнению, подобные контрасты лишний раз напоминают о сложности атмосферных процессов и важности локальных прогнозов.

«Конечно, не уникальный, но довольно своеобразный случай...» — высказал мнение синоптик.

