Mash: багаж итальянской киноактрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург
Фото: [Медиасток.рф]
Багаж легендарной итальянской киноактрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург, сообщил Mash.
На данный момент не доказано, что виновником потери багажа являются сотрудники питерского Пулково. Актриса летела из аэропорта Стамбула, где сделала пересадку из Рима. Сейчас Орнелла Мути, преодолев 12 часов перелета, отдыхает в гостинице.
В чемодане итальянской актрисы было много брендовых вещей и аксессуаров, в частности, сумка Valentino и платок Chanel. Модельер Джорджо Армани ранее подарил ей платья из модной коллекции, которые также находились в багаже.
В Россию в этот раз актриса прибыла, чтобы 31 августа принять участие в открытии выставки Никаса Сафронова. Она планировала прогуляться по улицам Санкт-Петербурга. Орнелла Мути периодически посещает российские города. Так, корреспонденты неоднократно встречались с ней на показах моды в Москве. Ей также предложили участие в съемках российского ремейка «Укрощения строптивого». На данный момент актриса не приняла предложение.
Ранее NewsTracker опубликовал подробный алгоритм действий в случае, если во время перелета был утерян багаж.