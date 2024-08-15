Назван алгоритм действий при потере багажа во время перелета

Эксперты назвали алгоритм действий в случае, если во время перелета был утерян багаж, сообщил newstracker.ru.

Сначала важно убедиться, что багаж действительно был утерян. Иногда время выдачи чемоданов и сумок увеличивается из-за большого количества пассажиров. Если багаж утерян, об этом сразу необходимо оповестить агента авиакомпании. Ему показывают багажную бирку. Менеджер начнет поиск через систему. Если его там не окажется, то пассажиру предложат заполнить заявление. Желательно вспомнить что-то примечательное об утерянном чемодане.

Эксперты советуют ни в коем случае не стесняться обращаться к сотрудникам авиакомпании. Важно сразу попросить представителя рассказать, какие расходы будут покрыты в случае неудачных поисков. Иногда агент может преднамеренно умолчать о правилах компании. Стоит также учитывать, что первые 14 дней после пропажи багаж считается утерянным. После — потерянный.

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