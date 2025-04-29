Mash: депутат РФ доказал через суд, что Спанч Боб — оскорбление

Депутат из Озерска обратился в суд из-за того, что местный общественник назвал его «мультяшной губкой». Политик провел параллель с мультипликационным персонажем Спанчем Бобом и посчитал сравнение оскорбительным. Суд стал на сторону депутата, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, общественный деятель и местный житель Петр критиковал работу депутата. В видео, опубликованном Mash, мужчина не отрицает, что критикует работу некоторых депутатов. Он признает, что часто дает резкую оценку. Активист опубликовал три статьи, в котором упоминался истец.

По информации Mash, сначала суд встал на сторону ответчика. После дело передали в челябинский областной суд, где посчитали доводы стороны защиты убедительными.

«Сначала суд встал на сторону ответчика, но челябинский областной согласился: называть человека Спанч Бобом — недопустимо», — сообщил Mash.

По информации канала, суд обязал общественника выплатить депутату моральную компенсацию в размере 50 тыс. руб. Кроме того, он должен удалить посты и статьи. Активист пытается оспорить решение в кассации. Депутат заявил, что если дело вернут на новое рассмотрение, мужчине может грозить уголовное преследование.

«Сам депутат сказал Ural Mash, что Петр — провокатор», — сообщил Mash.

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