Юрист Алиев рассказал, как могут наказать за обидный комментарий в Сети

В современном цифровом мире проблема кибербуллинга приобретает все большую актуальность. По словам юриста Тимура Алиева, под указанным термином понимается травля в интернете, проявляющаяся в форме оскорблений, угроз, преследования, распространения личных данных и других противоправных действий. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что, несмотря на то что в отечественном законодательстве прямо не закреплено понятие «кибербуллинг», такие действия могут подпадать под статьи об оскорблении, клевете или нарушении неприкосновенности частной жизни, которые предусматривают различные виды ответственности.

По мнению юриста, судебная практика по делам о кибербуллинге демонстрирует устойчивую тенденцию к ужесточению мер ответственности. Если ранее суды часто ограничивались профилактическими мерами, то сегодня нарушителям грозят реальные штрафы, взыскание компенсации морального вреда, а в особо серьезных случаях — даже уголовное преследование.

Он уточнил, что важно оперативно зафиксировать доказательства противоправных действий, то есть сделать скриншоты оскорбительных сообщений или публикаций, поскольку злоумышленники нередко стараются уничтожить следы своих действий. Указанные материалы вместе с заявлением необходимо предоставить в правоохранительные органы. В случаях когда действия обидчика не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, однако нарушают гражданские права, пострадавший может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, а также о взыскании компенсации морального вреда.

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