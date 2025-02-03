Mash: хоккеист Панарин несколько месяцев не погашает долг перед ФНС РФ

По данным канала, сумма задолженности достигла 75 тыс. руб. за несколько месяцев. При этом заработная плата спортсмена — более 1,14 млрд руб. На территории России хоккеист не занимается предпринимательской деятельностью. Он лишь возглавляет одноименный благотворительный фонд, который оказывает финансовые и социальные услуги, а также занимается изданием книг, газет и журналов.

«Недавно налоговики выкатили нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» счет в размере 74 796 руб. на оплату», — стало известно Mash.

По данным канала, Панарин не ответил ни на одно из полученных уведомлений. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, то счета спортсмена заблокируют. Кроме того, на него подадут в суд.

Представляющий в России интересы спортсмена Артем Гаврилов в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что долг мог образоваться из-за налогообложения на автомобиль. Он заверил, что в ближайшее время задолженность будет погашена. Собеседник рассказал, что сейчас спортсмен находится в США. Он пользуется кнопочным телефоном, поэтому не мог ответить на уведомления.

«Мы в ближайшее время закроем этот вопрос. Предполагаю, это связано с каким‑то автомобильным налогом», — рассказал Артем Гаврилов, представляющий в России интересы Артемия Панарина.

Артем Гаврилов также опроверг информацию, согласно которой благотворительный фонд занимается изданием книг или журналов. По его данным, фонд специализируется на помощи людям любого возраста и направленности, в частности, с проблемами со здоровьем или с ЖКХ. Кроме того, помощь оказывают нуждающимся в этом животным.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отказал Блиновской в снижении задолженности по налогам и штрафу.