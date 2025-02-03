Верховный суд РФ отказал Блиновской в снижении задолженности по налогам и штрафу

Верховный суд РФ отклонил запрос блогера Елены Блиновской о снижении задолженности по налогам и штрафу, сумма которой превышает 1,2 млрд руб., передает ТАСС.

Этот судебный процесс в отношении «королевы марафонов» начался после того, как она подала иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой уменьшить свою налоговую нагрузку. Однако суд первой инстанции, а также Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа отклонили ее требования. Также была отклонена кассационная жалоба, поданная блогером.

Долг перед государством возник в результате использования схемы дробления бизнеса, связанной с регистрацией новых участников для реализации интеллектуальных продуктов. Участники схемы оплачивали счета семьи Блиновской и осуществляли деятельность, связанную с интеллектуальной собственностью. При этом денежные средства расходились в интересах Елены, ее мужа Алексея и участников схемы.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, открыв процедуру реализации ее имущества. В ходе слушаний юристы блогера, а также представители налогового органа просили отложить заседание, однако суд удовлетворил требования кредиторов.

Сама Елена признала свою вину по ряду налоговых правонарушений, однако категорически отвергает обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем.

В апреле 2023 года Блиновская была задержана при попытке покинуть территорию России. Ей инкриминируются уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств.

Ранее сообщалось, что процесс по уголовному делу продолжится 13 февраля в Савеловском суде Москвы. Ей продлили срок ареста до мая.