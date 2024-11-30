«Совсем плоха»: отощавшую до неузнаваемости Пугачеву заметили на улицах Кипра

75-летняя бывшая примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом), с которым певица бежала из России с начала СВО, были замечены на прогулке по кипрскому городу Лимассол, пишет « КП ».

Сообщается, что супругов очевидцы засняли со спины: Пугачева и Галкин* неспешно прогуливались по бульвару, держась за руки. Пользователи сети сразу же посетовали на сильно изменившуюся исполнительницу, которая похудела до неузнаваемости и на фоне своего мужа смотрится очень хрупкой.

«Похудела совсем», «Стресс бесследно не проходит», «Надеюсь, здоровье в порядке», — писали в комментариях пользователи.

Напомним, различные СМИ, комментируя состояние здоровья Пугачевой, неоднократно писали, что оставившая сцену певица «с трудом передвигается из-за больного сердца и проблем с ногами».

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков вернулся к музыке в США и начал зарабатывать на песнях российских артистов.