SHOT: судебные приставы объявили в розыск звезду «Кадетства» Александра Головина

Александр Головин, звезда сериала "Кадетство", часто игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД. Это стало известно благодаря SHOT.

По данным Телеграм-канала, большинство нарушений, в которых был замечен Головин, связаны с превышением скорости. Кроме того, инспекторы зафиксировали такие нарушения ПДД, как игнорирование дорожных знаков и непристегнутый ремень безопасности.

Артист имеет задолженность перед судебными приставами в размере 1,5 тысяч рублей. Общая сумма наложенных на него штрафов составляет 7,5 тысяч рублей.

Важно подчеркнуть, что приставы уже не впервые разыскивают Головина. Сотрудники ФССП объявили его в розыск в октябре 2022 года по аналогичному поводу, но тогда сумма долга составляла около 60 тысяч.

