Mash: Носков готов выступать после инсульта, но без гарантии появления в день концерта

По информации канала, артист готов появиться перед публикой в случае, если в день выступления у него будет хорошее самочувствие. Близкие к певцу собеседники рассказали, что его состояние стабильное, однако иногда возникают проблемы из-за давления. Организаторы предупреждают, что мероприятие с участием Носкова можно забронировать по предоплате. Они не могут дать гарантий, что встреча с поклонниками состоится. Артист просыпается утром, оценивает самочувствие и тогда принимает решение о планах на день.

«Артист готов петь целых 45 минут за 2 млн рублей, но только если позволит давление, здоровье и настроение», — сообщил Mash.

По информации канала, стоимость мероприятий с участием Носкова в регионах увеличивается до 2,5 млн руб. Райдер певца ничем не примечательный. Артист просит, чтобы в гримерке для него подготовили салаты, нарезки и фрукты. Из напитков — кофе, чай и бутылка красного вина из Италии или Франции.

По данным канала, для трансфера требуются автомобили, предусматривающие багажник для инвалидного кресла. Артист отдает предпочтение Mercedes V-класс, BMW или Audi. Условие — не старше трех лет. Певец может добраться до населенного пункта самолетом (бизнес-класс) или поездом (люкс или купе).

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока пыталась попасть на «Евровидение».