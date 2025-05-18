Клава Кока пыталась попасть на «Евровидение»

Певица Клава Кока расстроилась, что Россия не участвовала в «Евровидении-2025», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на личный блог звезды.

Россия не участвует в вокальном конкурсе «Евровидение» с 2022 года. По словам Клавы Коки, это печальные изменения, ведь она хотела принять участие в мероприятии. Как раз в «год запрета» она готовила для выступления песню.

«И за несколько месяцев до шоу оп — наша страна больше там не представлена… Что ж, все к лучшему, конечно… Но… Как думаете, у меня были бы шансы?» — поделилась артистка.

Напомним, швейцарском Базеле состоялся конкурс «Евровидение-2025». Победу одержал молодой певец Йоханнес Питч, исполнитель с высоким тенором и оперной подготовкой. Он выиграл с песней про напрасную любовь «Wasted Love». Второе место занял Израиль (Юваль Рафаэль), третье — эстонец Томми Кэш с вирусной «кофейной» песней.