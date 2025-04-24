Mash: преподавателей вузов на Кавказе будут проверять на экстремизм

В связи с терактами в Махачкале и Дербенте преподавателей вузов на Кавказе будут проверять на экстремизм, сообщил телеграм-канал Mash. Поводом для ужесточения правил также стал конфликт, который произошел недавно Адыгее.

По данным канала, кандидат юридических наук Ибрагим Шаов на занятиях рассказывал студентам о преимуществах отделения республики Адыгея от РФ. Предположительно, преподаватель называл СВО незаконным вторжением России в другое государство. Звучали также обвинения в адрес руководства РФ. Подобные заявления в публичном пространстве — нарушение статьи 353 УК РФ.

По информации канала, преподаватель все обвинения отрицает. Он рассказал, что к спецоперации относится нейтрально. На занятиях проводил ролевые игры, чтобы студенты могли лучше усвоить материал. По его словам, все заявления — это лишь смоделированная ситуация. В дагестанских вузах и ССУЗах теперь ожидаются проверки преподавателей.

«МВД попросило ректоров предоставить список преподов, которые: носят хиджабы, бородатых (но при этом без усов), посещают регулярно мечети. Все ради того, чтобы оградить юные умы от экстремистской идеологии, пропаганды и вербовки в различные сепаратистские группировки», — сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, проверки также обусловлены из-за терактов, которые произошли в Махачкале и Дербенте. В регионе намерены усилить меры безопасности.

Ранее сообщалось, что студенты КузГТУ сдали 27 литров крови во время донорских акций в апреле.