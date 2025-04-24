Студенты КузГТУ сдали 27 литров крови во время донорских акций в апреле

В апреле в Кузбассе прошло несколько донорских акций, участие в которых приняло более 50 студентов Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в акции приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники вуза. В рамках первого этапа они сдали 25 литров крови. Во втором этапе приняло участие еще больше людей. Кровь передадут в медицинские учреждения региона. Она предназначена для пациентов, которым экстренно требуется хирургическое вмешательство. Кроме того, собранный ресурс предназначается тяжелобольным жителям региона.

По информации Минздрава РФ, каждый год в переливании крови нуждаются 1,5 млн пациентов. В КузГТУ приняли решение сделать акции по сбору крови традиционными и регулярными. В вузе будут информировать студентов и сотрудников о важности сдачи крови, о правилах проведения процедуры. Планируется, что круг участников будет расширяться. Ректор заявил, что активность участников апрельских акций — пример гражданской сознательности. Алексей Яковлев выразил уверенность, что проект станет примером для других организаций.

«Безвозмездное донорство приобретает особое значение — это реальный вклад в сохранение жизни, в укрепление здоровья нации и в сплочение общества вокруг высоких гуманистических ценностей», — заявил первый заместитель президента Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор.