Mash: россиянка Игитова числится без вести пропавшей после крушения самолета в Актау

Одна россиянка числится без вести пропавшей после крушения самолета в Актау, сообщил Mash.

Канал располагает информацией, что россиянка Нармина Игитова могла находиться на борту самолета. Женщина приехала в гости к своим родственникам, которые живут в Баку. В преддверии Нового года возвращалась домой. Она хотела сделать сюрприз своей младшей дочери.

По данным канала, женщина хотела совершить небольшое путешествие, чтобы оказать внимание своим близким. Игитова планировала долететь до Грозного, чтобы оттуда добраться до Нальчика. В городе живут дочка с внучками. Сама Нармина Игитова проживает вместе с супругом в Екатеринбурге. После визита к дочери она планировала вернуться домой к мужу.

«Одна россиянка числится без вести пропавшей после крушения Embraer азербайджанских авиалиний в Актау. По информации Mash, это Нармина Игитова».

Со слов дочери пропавшей женщины, она общалась с мамой накануне вылета. Женщины обсуждали погоду и предстоящую поездку. На данный момент родственники не смогли связаться с пассажиркой самолета.

Кроме того, по данным Mash, на борту упавшего Embraer находились семьи из Азербайджана, которые хотели навестить родных в России в преддверии праздников. Родственники пропавших пытаются дозвониться на горячую линию, но пока им это не удалось из-за ее перегруженности. Они хотят отправить фото родных.

Ранее сообщалось, что в результате падения самолета в Казахстане выжили 10 российских граждан.