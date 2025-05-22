Шоумен Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское

По информации канала, шоумен получил паспорт гражданина РФ 6 мая. Ревва родился в Донецке, где проживал до окончания Донецкого колледжа. Ведущий переехал в Москву, где строил творческую карьеру. В столице Народной Донецкой Республики проживает его отец. По информации телеграм-канала Mash, комик перестал поддерживать связь с родными людьми из Донецка в 2022 году. Сначала он переехал в Испанию, но позже вернулся в Россию.

Mash попросил супругу шоумена прокомментировать новость о получении российского гражданства ее мужа. Она отказалась общаться с журналистом. Канал обратил внимание, что уроженец Донецка длительное время откладывал получение документов.

В распоряжении РИА Новости есть документы, которые подтверждают факт получения гражданства РФ. По данным агентства, комик начал указывать российское гражданство в официальных документах с начала мая. Издание напомнило также, что ведущий подвергался критике после начала СВО.

Ранее сообщалось, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей двух непризнанных республик.