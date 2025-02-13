Mash сообщил о массовом отравлении алкоголем в Турции за последний месяц

Больше 300 человек отравились контрафактным алкоголем в Турции за последний месяц, сообщил Mash.

По данным канала, алкоголь приобретали местные жители и туристы из Европы. Согласно предварительной информации, россияне также пострадали. В частности, 230 отравившихся были госпитализированы. Жертвами стали 103 человека. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Стамбуле и Анкаре.

«Все из-за роста продажи поддельного хмельного в связи с высокими налогами на алкоголь в стране», — сообщил Mash.

По данным канала, турецкое правительство дало распоряжение об аресте 13 производителей. Было изъято 102 тонны метанола и этанола. Кроме того, сотрудники специализированных служб обнаружили контрабанду.

О масштабах отравления можно судить, сравнивая данные за январь со статистикой за год. Так, за 2024 год от паленого алкоголя пострадали 110 человек, в Стамбуле погибли 48 человек. Правительство ввело ряд нововведений. В частности, оборудовать точки продаж видеокамерами. Производителей контрафакта предупредили об уголовном преследовании.

Ранее сообщалось, что в Турции три человека погибли в результате падения грузовика с моста.