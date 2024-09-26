Mash: сырная продукция известного бренда Азербайджана оказалась опасной

Роспотребнадзор обратился в азербайджанское агентство пищевой безопасности с требованием приостановить сертификацию сыров и другой молочной продукции одного крупного предприятия республики с целью прекращения доставки продукции на территорию РФ, сообщил Mash.

С 30 сентября ввоз продукции будет приостановлен. Mash располагает информацией, что речь идет о продукции ООО «Атена» и ООО Аzaqro-Sp. Азербайджанские компании снабжают товарами весь мир. Недавно российские представители посетили заводы.

В ходе осмотра выявили ряд санитарных нарушений, в частности, в условиях хранения ингредиентов и готовых продуктов, а также в условиях их содержания. Проверка зафиксирована на видео. Вердикт специалистов — употребление в пищу продукции спровоцировано высоким риском негативного влияния на организм. Ассортимент продукции широкий: различные виды сыров, в частности, брынза, а также айран, масло и сметана.

«На сайтах уверяют, что готовы ко всем проверкам, так как делают лучший продукт», — отметил Mash.

Ранее сообщалось, что в Можайском городском округе функционирует агротуристический комплекс, на территории которого можно приятно отдохнуть и приобрести натуральную сырную продукцию.