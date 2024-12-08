Mash: в Москве ребенка наказали хождением босыми ногами по снегу

Очевидцы сняли на видео, как в Москве из машины выгнали ребенка, раздели и принудили ходить босиком по снегу, сообщил Mash.

Очевидцы прислали видеозапись автору телеграм-канала Mash. Человек, который снимал видео, предполагает, что таким образом мать ребенка провела воспитательную работу. Он рассказал, что из машины вышли женщина с ребенком.

Подписчица канала утверждает, что женщина вышла из машины, заставила девочку снять верхнюю одежду и бросала вещи в ребенка. Потом она принудила девочку снять обувь. Ребенок стоял на снегу босыми ногами.

Судя по видео, ребенок испытывал дискомфорт из-за конфликта. Женщина жестикулировала и что-то объясняла девочке. Потом они вернулись в салон автомобиля. Подписчица сообщила, что инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе Москвы.

«Все, кого просто ставили в угол в детстве, выдохнули», — иронизирует Mash, называя женщину «матерью года».

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