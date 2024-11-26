В Донецке задержали четырех сторонников террористической организации

В Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали четверых иностранцев, подозреваемых в пропаганде идеологии международной террористической организации. Об этом в мессенджере сообщил штаб обороны республики.

По данным правоохранительных органов, задержанные незаконно находились на территории России с целью распространения радикального ислама.

Федеральные службы выявили лица, которые нарушили правила въезда и пребывания на российской территории. В соответствии с решением суда иностранцы были привлечены к административной ответственности и выдворены из страны.

Ранее ФСБ показала видео подрыва автомобиля с капитаном ВМФ Валерием Транковским в Севастополе. Мужчина погиб от полученных травм.