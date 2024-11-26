В Донецке задержали четырех сторонников террористической организации
Штаб обороны ДНР: в Донецке задержаны сторонники террористической организации
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В Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали четверых иностранцев, подозреваемых в пропаганде идеологии международной террористической организации. Об этом в мессенджере сообщил штаб обороны республики.
По данным правоохранительных органов, задержанные незаконно находились на территории России с целью распространения радикального ислама.
Федеральные службы выявили лица, которые нарушили правила въезда и пребывания на российской территории. В соответствии с решением суда иностранцы были привлечены к административной ответственности и выдворены из страны.
Ранее ФСБ показала видео подрыва автомобиля с капитаном ВМФ Валерием Транковским в Севастополе. Мужчина погиб от полученных травм.